Auriemma sul nuovo allenatore del Napoli | La segretezza di De Laurentiis non è strategia - non ha un nome

(Di giovedì 9 maggio 2024)critica Desulla scelta deldel. Secondo il giornalista ha difficoltà nel convincere un top tecnico.– Il giornalista Raffaeleha espresso la sua opinione riguardo alla ricerca deldelda parte del presidente Aurelio De. In un post pubblicato sul suo profilo Facebook,ha lanciato una provocazione nei confronti del patron azzurro. Secondo il giornalista, la mancanza di undefinitivo per la panchina delnon sarebbe frutto di unadivoluta da De, bensì di una ...

Ancora due mesi e a Napoli si vivrà una nuova rivoluzione simile a quella del 2022. Oltre ai calciatori, anche il d.s potrebbe cambiare. La stagione del Napoli ha lasciato ampiamente a desiderare. I campioni d’Italia in carica, presentatisi ai ...

Terra dei fuochi: vescovo Acerra, non credo faranno bonifiche - Terra dei fuochi: vescovo Acerra, non credo faranno bonifiche - "Il tema delle bonifiche è molto aspro, non só cosa sarà fatto, ma credo che sarà difficile che qui saranno fatte". (ANSA) ...

Auriemma: "La verità sul prossimo allenatore del Napoli" - auriemma: "La verità sul prossimo allenatore del Napoli" - Raffaele auriemma, giornalista, ha commentato alcune voci sul prossimo allenatore del Napoli attraverso i suoi canali social.

KISS KISS - De Maggio: "Il Napoli ha scelto l'allenatore, la pista più credibile è Pioli" - KISS KISS - De Maggio: "Il Napoli ha scelto l'allenatore, la pista più credibile è Pioli" - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio: "Siamo tutti ansiosi di capire quale sarà il nuovo allenatore del Napoli, ci sono notizie nuove ...