Semplicemente donna - Giù le man - il diritto di contare | gli istituti superiori premiati

(Di giovedì 9 maggio 2024) Arezzo, 9 maggio 2024 – Educare le giovani generazioni a una cultura del rispetto, della parità di genere e della non violenza: è questa la mission principale di “Giù le mani, ildi”, il concorso di borse di studio organizzato dal Premio Internazionale. Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa ha avuto il suo epilogo questa mattina nella prestigiosa cornice della Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo dove si è svolta, alla presenza delle Autorità locali, la cerimonia di premiazione che ha visto protagonisti i lavori realizzati dagli studenti e dalle studentesse di ben quindicidella provincia aretina. “Anche quest’anno il concorso di borse di studio del Premiosi ...

Semplicemente donna, “Giù le mani, il diritto di contare”: gli istituti superiori premiati - semplicemente donna, “Giù le mani, il diritto di contare”: gli istituti superiori premiati - Consegnate le borse di studio agli studenti e alle studentesse che, con i loro lavori, hanno acceso i riflettori sui fenomeni della violenza e della disparità di genere ...

Un manifesto Acli in vista delle Europee: “No al diritto all’aborto, sì a solidarietà e partecipazione” - Un manifesto Acli in vista delle Europee: “No al diritto all’aborto, sì a solidarietà e partecipazione” - Le associazioni bolognesi di ispirazione cattolica hanno elaborato nove punti da sottoporre ai candidati e da diffondere ai cittadini in vista dell’appuntamento elettorale. La presidente Chiara Pazzag ...

Codici Sconto: tra marketing e normativa - Codici Sconto: tra marketing e normativa - È fondamentale quindi avere termini e condizioni di vendita esposti in modo semplice e chiaro sul sito e, preferibilmente, redatti da un professionista. Infatti, i casi di contenzioso legale possono ...