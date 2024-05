In crescita nel trimestre i ricavi Azimut a 351milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024)Holding segna nel primoper 351 milioni di euro, in aumento dell'8% sul pari periodo del 2023. Le commissioni di gestione ricorrenti si attestano a 289 milioni (rispetto a 285 milioni del primo2023), evidenziando unagrazie aiderivanti dai private markets e daigenerati all'estero, in particolare in Turchia, Australia, Brasile e Messico. L'utile netto adjusted cala a 122 milioni dai 127 milioni del pari periodo del 2023. L'utile operativo è cresciuto dell'8% a 161 milioni mantenendo un margine operativo solido al 46%. Sulla base della solidada inizio anno, dei risultati operativi raggiunti e alla luce dei recenti sviluppi societari, il gruppo è fiducioso nella capacità non solo di ...