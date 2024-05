Schlein agita la piazza rossa per il 2 giugno | vuole mettere il cappello anche sulla Festa della Repubblica

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Costituzione vandalizzata, deriva plebiscitaria alle porte, Parlamento in ginocchio, “cinico baratto”. Sono gli ultimi allarmi gridati dal Nazareno, quasi sorpreso dalla verve barricaderasegretaria Ellyche, indossato l’elmetto, mira al nuovo bersaglio: il pericoloso premierato, anticamera nea dirlo di un nuovo Ventennio, in discussione al Senato. Così tutti inil 2, per riscaldare gli animi anti-meloniani. Pronta alla pugna, davanti all’assemblea straordinaria dei senatori la segretaria annuncia la mobilitazione. “Il 2faremo una grande manizione a difesa dell’Italia e dell’Europa, contro il premierato e l’Autonomia, perché siamo contro la ...