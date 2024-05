Prato - troppi incidenti in via del Castagno Risaliti e Vargiu | Riallarghiamo la strada

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 - "In via delormai assistiamo a un incidente dietro l'altro. Con la carreggiata ristretta al minimo e l'incrocio con via Bertini che ha una visibilità limitata, il rischio di sinistrili è elevatissimo. Secondo l'amministrazione comunale in questa arteria fondamentale della città fila tutto liscio, ma la verità è che si assiste di continuo ad auto in sosta danneggiate,con intervento di ambulanze, e litigi fra automobilisti. Sarà il momento di cambiare rotta?”. I candidati al consiglio comunale anella listaMerita, in quota Partito Socialista (a sostegno della candidatura a sindaco di Mario Daneri), Andreae Ritasollevano il tema della pericolosità di via del ...

