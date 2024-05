Internazionali d’Italia 2024 | Passaro risorge e supera Rinderknech in tre set

(Di giovedì 9 maggio 2024) Francescovola al secondo turno degli. Grande rimonta dell’azzurro, che dopo la sospensione per pioggia di ieri era sotto di un set e sul 6-5 nel secondo parziale contro Arthur. Alla ripresa quest’oggi il perugino si è subito preso il break che ha riportato in parità l’incontro, e poi ha portato a casa la vittoria al tie break del terzo set, vinto 9-7 dopo aver anche annullato un match point al francese. 6-7(3) 7-5 7-6(7) il punteggio in favore del classe 2001, che affronterà ora al secondo turno Tallon Griekspoor, testa di serie numero 23 del torneo. Persi tratta della prima vittoria in carriera sulla terra rossa di Roma, dopo le eliminazioni al primo turno contro Garin nel 2022 e Ramos Vinolas l’anno scorso. SportFace.

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Nadal-Bergs , incontro valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Il campione spagnolo è pronto a tornare a Roma e a fare il suo esordio in quest’edizione 2024 del torneo. Buone ...

ATP Roma: che cuore Passaro! Salva tre match point a Rinderknech e vince in rimonta dopo la pioggia di ieri. Out Vavassori - Per l'italiano si tratta della quarta vittoria in carriera contro un top100 , la prima in assoluto nel tabellone principale degli Internazionali BNL d'Italia e la più pesante in termini di ranking. ...