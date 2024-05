Davide Patron - il prof di inglese di TikTo - colpito da arresto cardiaco | salvato dai passeggeri

Un malore improvviso e un massaggio cardiaco tempestivo sul treno per Parigi. Se l’è vista brutta l’influencer Davide Patron , 25enne di Mogliano Veneto (Treviso), noto sul Web per insegnare la lingua inglese. “C’è mancato poco. Su quel treno in ...

L’esperienza, racconta, “spero possa sensibilizzare tanti che come me non hanno mai avuto problemi ad andare a farsi un controllo. E come stimolo per installare più defibrillatori in luoghi pubblici e a partecipare ad almeno un corso di primo ...

Arresto cardiaco in treno per Davide Patron, il prof d'inglese star di TikTok - Arresto cardiaco in treno per davide patron, il prof d'inglese star di TikTok - Ha rischiato di morire davide patron, il 25enne diventato una star di TikTok con i video in cui insegna l'inglese. Ha avuto un arresto cardiaco mentre era sul treno per Parigi. A soccorrerlo sono ...

Davide Patron, il prof famoso sui social per le “pillole d’inglese”: «Un arresto cardiaco in treno» - davide patron, il prof famoso sui social per le “pillole d’inglese”: «Un arresto cardiaco in treno» - Sui social, e soprattutto su TikTok, è conosciuto come il prof di inglese che, con brevi e simpatici video, spiega piccoli trucchi per parlare e pronunciare meglio la lingua. Ma per davide patron sono ...

ELEZIONI EUROPEE: IANNINI CANDIDATO (F.I.), “OCCASIONE UNICA PER L’AQUILA E L’ABRUZZO” - ELEZIONI EUROPEE: IANNINI CANDIDATO (F.I.), “OCCASIONE UNICA PER L’AQUILA E L’ABRUZZO” - Iannini è il patron dell’omonimo gruppo imprenditoriale che opera da da decenni nell’edilizia, passato da poco nelle mani della seconda generazione, in particolare del figlio davide. “Da imprenditore ...