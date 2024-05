(Di giovedì 9 maggio 2024) Arrivano da Genovadell’che martedì scorso ha portato ai domiciliari, tra gli altri, anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni, che domani sarà interrogato. Nell’che ha portato all’arresto del governatore ligure Giovannispunta anche l’ipotesi di finanziamento illecito Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa c’è anche l’ipotesi di finanziamento illecito nella indagine della Procura del capoluogo ligure sul “sistema”.. L’accusa, che non è contestata nella misura cautelare, al momento riguarda il consigliere di amministrazione di Esselunga Francesco Moncada e l’editore della testata Primocanale, perquisito tre giorni fa, Maurizio Rossi. Signorini si è avvalso della facoltà di non rispondere Questa mattina, ...

Inchiesta Toti, ci sono nuovi sviluppi - Inchiesta toti, ci sono nuovi sviluppi - Nell'inchiesta che ha portato all'arresto del governatore ligure Giovanni toti spunta anche l'ipotesi di finanziamento illecito.

Corruzione, l’intreccio Toti-Spinelli e la telefonata a Bozzano per Punta dell’Olmo: “Una soluzione la troviamo” - Corruzione, l’intreccio toti-Spinelli e la telefonata a Bozzano per Punta dell’Olmo: “Una soluzione la troviamo” - Obiettivo, secondo i pm, “concedere la spiaggia antistante l’ex Colonia Berrgamasca di Celle in concessione a Spinelli. In cambio: finanziamenti elettorali” ...

Genova, gli sviluppi dell'indagine: al comitato di Toti finanziamenti per circa 200mila euro - Genova, gli sviluppi dell'indagine: al comitato di toti finanziamenti per circa 200mila euro - nuovi iscritti, intanto, nel registro degli indagati: Paolo Piacenza, commissario straordinario del Porto, indagato per abuso d’ufficio. Paolo Emilio Signorini avrebbe favorito il rinnovo della conces ...