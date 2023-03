Trapianti. In Italia solo un paziente su due in lista viene operato (Di giovedì 30 marzo 2023) – Ogni anno, in media, solo il 50% dei pazienti in lista di attesa per un trapianto viene sottoposto ad intervento e di questi un paziente su tre sviluppa un’infezione da Citomegalovirus (Cmv). Il Cmv è un virus distribuito al livello mondiale, in relazione al quale si stima che la sieropositività tra gli adulti corrisponda al 45% degli individui, nei Paesi sviluppati, e al 100% nei Paesi in via di sviluppo. Negli individui immunocompetenti, il Citomegalovirus è generalmente asintomatico o latente, mentre in quelli con compromissione immunitaria, come per i pazienti sottoposti a trapianto, può portare al verificarsi di gravi complicanze, in particolare a occhi, polmoni, fegato, esofago, stomaco, intestino e sistema nervoso centrale, infezioni e anche perdita dell’organo trapiantato. Nel 2021, in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 marzo 2023) – Ogni anno, in media,il 50% dei pazienti indi attesa per un trapiantosottoposto ad intervento e di questi unsu tre sviluppa un’infezione da Citomegalovirus (Cmv). Il Cmv è un virus distribuito al livello mondiale, in relazione al quale si stima che la sieropositività tra gli adulti corrisponda al 45% degli individui, nei Paesi sviluppati, e al 100% nei Paesi in via di sviluppo. Negli individui immunocompetenti, il Citomegalovirus è generalmente asintomatico o latente, mentre in quelli con compromissione immunitaria, come per i pazienti sottoposti a trapianto, può portare al verificarsi di gravi complicanze, in particolare a occhi, polmoni, fegato, esofago, stomaco, intestino e sistema nervoso centrale, infezioni e anche perdita dell’organo trapiantato. Nel 2021, in ...

