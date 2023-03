Terra amara, spoiler: Zuleyha perde la testa, Demir rischia la vita? (Di giovedì 30 marzo 2023) Zuleyha Altun sarà stanca di subire a Terra amara, come si evince dagli spoiler relativi alle prossime puntate. La donna, infatti, arriverà addirittura a sparare Demir. Tutto inizierà quando la follia di Müjgan la spingerà a filmare un incontro segreto tra la Altun e suo marito Yilmaz. La donna, credendo che i due abbiano iniziato una relazione segreta, invierà a Demir il video per dimostrargli di non essere pazza in quanto tra i due ex c'è davvero qualcosa. In realtà, Akkaya e la Altun si incontreranno solo per chiarire la questione relativa all'omicidio di Ercüment Akman, di cui è responsabile il giovane. Yaman, però, quando vedrà il filmato della moglie che abbraccia Yilmaz perderà la testa e le proibirà di entrare alla tenuta e di vedere i loro ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 30 marzo 2023)Altun sarà stanca di subire a, come si evince daglirelativi alle prossime puntate. La donna, infatti, arriverà addirittura a sparare. Tutto inizierà quando la follia di Müjgan la spingerà a filmare un incontro segreto tra la Altun e suo marito Yilmaz. La donna, credendo che i due abbiano iniziato una relazione segreta, invierà ail video per dimostrargli di non essere pazza in quanto tra i due ex c'è davvero qualcosa. In realtà, Akkaya e la Altun si incontreranno solo per chiarire la questione relativa all'omicidio di Ercüment Akman, di cui è responsabile il giovane. Yaman, però, quando vedrà il filmato della moglie che abbraccia Yilmazrà lae le proibirà di entrare alla tenuta e di vedere i loro ...

