Romics 2023, oltre 30 treni in più per raggiungere Fiera di Roma: orari e fermate

Roma – Saranno in tutto 31 i treni straordinari che sabato 1 e domenica 2 aprile circoleranno sulla linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto in occasione di "Romics – Festival internazionale del fumetto" presso la Fiera di Roma. Per la 30° edizione del Festival, il Regionale di trenitalia (Gruppo FS Italiane), in condivisione con Regione Lazio, potenzierà l'offerta di trasporto con 11 treni in più il sabato e 20 in più la domenica. I servizi straordinari verranno effettuati con treni Rock, il materiale più moderno tra i regionali e viaggeranno con una frequenza di un treno ogni 15 minuti nelle fasce di punta per consentire l'arrivo in Fiera in mattinata ed il rientro nel tardo pomeriggio. Fermeranno nelle stazioni di Roma ...

Il Romics torna oggi alla Fiera di Roma

La trentesima edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games attende il suo pubblico dal 30 marzo al 2 aprile 2023 presso Fiera Roma.

Torna Romics 2023, festival del fumetto festeggia la 30esima edizione

Trenta candeline per una festa speciale, tra stand, videogiochi, eventi e tantissimi cosplayer. Torna alla Fiera di Roma, da domani, 30 marzo, al 2 aprile 2023, Romics, con un ricco programma di appuntamenti e ospiti, pensato per tutti gli appassionati. Dedicata alla natura, ai colori e alla bellezza, la trentesima edizione del Festival Internazionale.

Romics alla Fiera di Roma: nel weekend 31 treni straordinari di Trenitalia

Saranno in tutto 31 i treni straordinari che sabato 1 e domenica 2 aprile circoleranno sulla linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto in occasione di "Romics – Festival internazionale del fumetto".

Romics XXX, Holly & Benji compiono 40 anni, incontro con i doppiatori italiani

Parte oggi la XXX edizione del Romics alla Fiera di Roma: nel corso della manifestazione è previsto un panel con Fabrizio Vidale e Giorgio Borghetti, i doppiatori italiani dei mitici Holly & Benji.