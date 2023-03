PIX | Padel Italy X-Perience | ecco le nuove date dell' evento a Roma

Leggi su iltempo

(Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo il grande successoa prima edizione, sono state ufficializzate ledel prossimo appuntamento con i PIX,X-. L', andato in scena alla Fiera di, che ha raccolto la grande soddisfazione espressa dall'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di, Alessandro Onorato, dal presidentea Federazione Internazionale Tennis, Luigi Carraro e dalla Fitp tutta, tornerà nella Capitale il 26, 27 e 28 gennaio 2024. Ilè uno sport per tutti, uomini, donne, bambini, giovani e meno giovani. Forse questa è la chiave del successo di questo sport che in Italia sta avendo un exploit clamoroso, partendo proprio da, come ...