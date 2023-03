Los Angeles Galaxy vs Seattle Sounders – probabili formazioni (Di giovedì 30 marzo 2023) I Los Angeles Galaxy cercheranno la prima vittoria della stagione 2023 della MLS quando ospiteranno i Seattle Sounders al Dignity Health Sports Park nelle prime ore di domenica 2 aprile mattina. I padroni di casa si sono spartiti il bottino nelle tre precedenti uscite, mentre Seattle si trova al secondo posto della Western Conference. Il calcio di inizio di Los Angeles Galaxy vs Seattle Sounders è previsto alla 1:30 del mattino ora italiana Anteprima della partita Los Angeles Galaxy vs Seattle Sounders a che punto sono le due squadre Los Angeles Galaxy I Los Angeles Galaxy hanno dovuto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 30 marzo 2023) I Loscercheranno la prima vittoria della stagione 2023 della MLS quando ospiteranno ial Dignity Health Sports Park nelle prime ore di domenica 2 aprile mattina. I padroni di casa si sono spartiti il bottino nelle tre precedenti uscite, mentresi trova al secondo posto della Western Conference. Il calcio di inizio di Losvsè previsto alla 1:30 del mattino ora italiana Anteprima della partita Losvsa che punto sono le due squadre LosI Loshanno dovuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescocosta : Il primo video del mio canale su YouTube si vede qui, e si parla di New York vs Los Angeles ???? - Agenzia_Ansa : Il mondo del cinema omaggia Giancarlo Giannini. L'attore ha recentemente ottenuto la stella sulla Hollywood Walk o… - VittorioSgarbi : Roma, Ministero della Cultura, Sala della Crociera. Cerimonia in onore di Giancarlo Giannini per la stella sulla «H… - NicolaMelloni : RT @AlbMagna17: @NicolaMelloni Non compare Vienna, dove ci si sposta ovunque e benissimo con i mezzi pubblici, ma riesce a entrare nella to… - AlbMagna17 : @NicolaMelloni Non compare Vienna, dove ci si sposta ovunque e benissimo con i mezzi pubblici, ma riesce a entrare… -