L' ex - presidente Bolsonaro è tornato in Brasile dopo 3 mesi negli Usa

(Di giovedì 30 marzo 2023)89 giorni di permanenza a Orlando, in Florida, l'ex -brasiliano Jairoggi in patria con un volo commerciale atterrato nella capitale Brasilia alle 6.38 ora locale (...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Dopo tre mesi negli Usa, l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è atteso oggi di ritorno in Brasile in un clima… - TgLa7 : Bolsonaro torna in Brasile dopo tre mesi negli USA - guglielmoenrico : RT @RSInews: Jair Bolsonaro rientra in Brasile - L'ex presidente torna dopo tre mesi in Florida. Mentre si temono disordini, nel Paese si t… - MediasetTgcom24 : Bolsonaro torna in Brasile dopo l'insedimento di Lula come nuovo presidente #bolsonaro #brasile #30marzo - Agenzia_Ansa : L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è rientrato dagli Usa, dove si era trasferito 89 giorni fa, alla vigilia… -

Dopo 89 giorni di permanenza a Orlando, in Florida, l'ex -brasiliano Jairè tornato oggi in patria con un volo commerciale atterrato nella capitale Brasilia alle 6.38 ora locale (le 11.38 italiane). Per lui niente bagno di folla, visto ...L'exJair, rientrato oggi in Brasile dopo aver trascorso tre mesi in Florida, ha tenuto oggi un breve discorso nella sede del suo Partito liberale (Pl) a Brasilia, elogiando il ruolo ...Il politico dell'ultradestra ha annunciato che intende viaggiare attraverso il Paese per fare campagna elettorale alle elezioni locali del prossimo anno. L'exbrasiliano Jairè atterrato all'aeroporto di Brasilia alle 6.30 di questa mattina (le 11.30 in Italia). Il politico di estrema destra è rientrato in patria per la prima volta da ...

Brasile: l'ex presidente Jair Bolsonaro è rientrato dagli Stati Uniti Agenzia ANSA

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quinta-feira (30) que a atual legislatura no Congresso Nacional está melhor que a anterior e por isso não vão permitir que o governo Lula faça "o que ...1 de 1 O ex-presidente Jair Bolsonaro em reunião no PL após retornar ao Brasil nesta quinta-feira O ex-presidente Jair Bolsonaro em reunião no PL após retornar ao Brasil nesta quinta-feira ...