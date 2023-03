La benzina rincara, self service è a 1,858 euro al litro (Di giovedì 30 marzo 2023) Sale la benzina e scende il gasolio nei prezzi medi comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico. La benzina self service raggiunge 1,858 euro al litro con un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) Sale lae scende il gasolio nei prezzi medi comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico. Laraggiunge 1,858alcon un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : La benzina rincara, self service è a 1,858 euro al litro - tiberiobagnarol : RT @ansa_economia: La benzina rincara, self service è a 1,858 euro al litro. Cala il gasolio a 1,777 euro al litro in modalità fai-da-te #A… - ansa_economia : La benzina rincara, self service è a 1,858 euro al litro. Cala il gasolio a 1,777 euro al litro in modalità fai-da-… - fisco24_info : La benzina rincara, self service è a 1,858 euro al litro: Cala il gasolio a 1,777 euro al litro in modalità fai-da-… - infoiteconomia : Carburanti: Staffetta, la benzina rincara, il gasolio cala -