Harris in missione per riconquistare l'Africa (Di giovedì 30 marzo 2023) La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha iniziato il suo tour africano di tre nazioni atterrando ad Accra, in Ghana, sabato scorso, nell'ambito di una visita che comprende anche tappe in Tanzania e Zambia. Narrazioni e interessi Per comprendere quanto la visita sia di valore strategico per Washington basta un dato: Harris è il 18esimo (e più alto in grado) funzionario statunitense a visitare l'Africa nell'arco di un anno. Poche settimana fa c'era stato il segretario di Stato, Antony Blinken, mentre la segretaria al Tesoro, Janet Yellen, e la first lady Jill Biden si sono recati nel continente a gennaio e febbraio. E a questo punto ci si attende un tour presidenziale prima delle elezioni del 2024. Da gennaio a marzo, gli uomini dell'amministrazione Biden hanno visitato 11 Paesi africani: un record che dà seguito operativo ...

