Di Cesare | “La posizione del Benevento non ci interessa | vogliamo vincere”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSqualificato contro la Ternana, Valerio Diè pronto a riprendere il suo posto al centro della difesa del Bari. A quasi 40 anni, li compirà il prossimo maggio, il centrale romano si aspetta una reazione da parte dei biancorossi dopo il passo falso con le fere. Di fronte ci sarà unalla disperata ricerca di punti salvezza, ma il capitano non si lascia ‘impietosire’ e suona la carica. “Ci attendono otto finali e sabato sarà una partita difficilissima“, ha dichiarato Dia TeleBari, “ilè in difficoltà ma ha giocatori che hanno fatto la serie A. Dovremo affrontarli nella maniera giusta perché restano una squadra temibile. Loro sono in fondo e hanno bisogno di punti, ma a noi questo non devere perché ci stiamo giocando qualcosa di ...