Commissariata la Digital Rock Holding | nominato un amministratore giudiziario dal Tribunale di Milano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 marzo 2023) A fine febbraio il blocco delle attività con 34mila investitori italiani nel panico, come documentato dal Fatto Quotidiano, poi le inchieste sulle operazioni sulle criptovalute. Oggi ildi, con sezione civile specializzata in materia di impresa, ha provveduto – nell’ambito di un procedimento relativo alla denuncia di gravi irregolarità gestorie – alla revoca degli amministratori di, società controllante, tra le altre, di TheTrading operatore italiano specializzato in servizi relativi alla compravendita e alla conversione di criptovalute e gestione di portafoglii per conto di terzi. È stato anche, come rende noto il presidente facente funzioni deldi ...