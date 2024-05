Volley giovanile Le ragazze della Moma fanno il bis ai Regionali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Con la Final FourCategoria Under 14 Femminile, che si è giocata domenica a Ravenna, si è conclusa la kermesse regionale, che in poco più di una settimana ha assegnato i titoli, ed i pass per le finali nazionali che inizieranno a fine mese.Anderlini sugli scudi nel settore femminile, con i successi nella categoria Under 16 sul Mosaico Ravenna per 3-0, che vale anche la qualificazione alla Finali Nazionali di Bormio dal 21 al 26 Maggio, e nella categoria Under 18, vinta ancora una volta sulla squadraLibertas Forlì/Mosaico Ravenna, e sempre per 3-0, che proietta ledi Roberta Maioli alle Finali in programma a Conversano (BA) dal 14 al 19 Maggio 2024. Il Mosaico Ravenna si è preso la rivincita solo nelle Under 14, dove le romagnole hanno vinto 3-0 la finalissima ...