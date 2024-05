Il gruppo era tutto per noi poi è stato fatto a pezzi e sono rimasti solo i cocci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Giocatore ed ex capitano. Vice-allenatore nell’anno del ritorno in B del Lecco dopo 50 anni di attesa. Quindi la promozione ad ammiraglio del vascello bluceleste all’indomani della cacciata di Luciano Foschi. Sorte poi subìta con l’arrivo di Aglietti, fino al nuovo incarico per guidare la squadra ormai nel baratro accettato chiarendo che non era tornato "per fare i miracoli". In effetti il miracolo della salvezza Andrea Malgrati, 40 anni da compiere a giugno, lecchese “doc“, casa in provincia, non l’ha compiuto, eppure rimane un simbolo di coerenza in una stagione disgraziata e culminata con un’amara retrocessione. Malgrati, cosa salva di questa stagione? "L’importante esperienza di cimentarsi in una categoria come la B ma anche importanti vittorie come quella a Palermo e in casa con il Parma. Questo rimarrà per sempre insieme la disponibilità dei ragazzi nei miei confronti: non ...