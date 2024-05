Il Città del Tricolore strappa un pari preziosissimo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Preziosocasalingo dell’Hockey Pratodel(5) contro il Tevere Eur (20) nella seconda giornata di ritorno di Serie A Elite maschile. I cittadini privano della vetta i capitolini pareggiando 3-3 al termine di una gara estremamente combattuta: Denti firma il vantaggio dei reggiani, prima della reazione capitolina con Cardenas e Dionisi; Lisantti ed un rigore di Capellini, all’inizio del quarto periodo, fanno sognare gli uomini di Chaves, prima che un corner corto di Cardenas rimetta tutto in equilibrio. La zona salvezza è distante 4 punti, ma ora il calendario spiana e negli scontri diretti è possibile rimontare. In Serie A1 femminile netta affermazione interna per il(4), che si impone 3-0 nel match della Poule Salvezza sul Cus Padova (6): dopo un primo tempo equilibrato, sono due corti ...

Reggio è stata per una domenica capitale del rugby giovanile italiano. Merito del torneo ’Città del Tricolore’, 8° Memorial Alberto Cigarini che ha richiamato in città un migliaio di atleti dai 4 ai 12 anni, provenienti da tutta Italia. Ben 21 i ...

Sfida testa-coda per l’Hockey Città del Tricolore (4), in campo alle 15 a Cagliari nella prima giornata di ritorno di Serie A Elite maschile. Sulla strada della formazione cittadina, ultima della classe, c’è la capolista SG Amsicora (16), una ...

Si presenta la 108Targa Florio - ... dinnanzi al Municipio della città, poco distante dal famoso ed affascinante belvedere dalle ore 18. Tra i nomi più attesi Andreucci, il leader tricolore Basso, il Campione in carica Crugnola, il ...

√ Monster Magnet, un tour per i 35 anni di carriera: data a Milano - La tournée include anche una tappa in Italia per un unico concerto tricolore che vedrà la band ... Saliremo su quel bus e faremo un sacco di casino in molte città! Questa è la definizione di 'tour' . '...