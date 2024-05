Juventus - duro comunicato della Curva Sud | 'Il nostro campionato finisce qui Sentenz - fischi e giocatori poco professionali la Juve siamo noi'

La Curva Sud non sarà presente all’Allianz Stadium di Torino per Juventus-Milan : il comunicato ufficiale dei sostenitori del Diavolo Eliminati da Coppa Italia, Champions ed Europa League, con lo scudetto consegnato all’Inter proprio grazie alla ...

Juventus, duro comunicato della Curva Sud: 'Il nostro campionato finisce qui. Sentenze, fischi e giocatori poco professionali... la Juve siamo noi' - juventus, duro comunicato della Curva Sud: 'Il nostro campionato finisce qui. Sentenze, fischi e giocatori poco professionali... la Juve siamo noi' - Un lungo comunicato di protesta. La Curva Sud della juventus annuncia così che non prenderà più parte alle gare casalinghe del club bianconero. Ecco la nota: `I.

Lo Stadium ripiomba nel silenzio. Gli ultras Juve annunciano: "Per noi il campionato in casa finisce qui!" - Lo Stadium ripiomba nel silenzio. Gli ultras Juve annunciano: "Per noi il campionato in casa finisce qui!" - Nuova rottura tra gli ultras della juventus e la società bianconera. In un comunicato congiunto, i gruppi della Curva Sud hanno infatti annunciato di aver chiuso in anticipo il ...

Lo Stadium ripiomba nel silenzio. Gli utras Juve annunciano: "Per noi il campionato in casa finisce qui!" - Lo Stadium ripiomba nel silenzio. Gli utras Juve annunciano: "Per noi il campionato in casa finisce qui!" - Nuova rottura tra gli ultras della juventus e la società bianconera. In un comunicato congiunto, i gruppi della Curva Sud hanno infatti annunciato di aver chiuso in anticipo il ...