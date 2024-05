Tennis Club Faenza donne Vittoria vuol dire salvezza

(Di mercoledì 8 maggio 2024)per la squadra di serie C femminile del, che battendo nel match casalingo dei playout lo SportingParma per 3-1, ha ottenuto la permanenza in categoria. La squadra affidata a Flora Perfetti è formata da Chiara Bartoli, Emma Lanzoni, Sofia Regina e Matilde Greco. Nei singolari vittorie per Regina e Lanzoni, e sconfitta per Chiara Bartoli, poi il punto del 3-1 finale è arrivato nel doppio formato da Greco e Regina. Niente da fare invece per la prima squadra maschile del, battuta in casa per 4-2 dal Villa Carpena Forlì al termine di una lunga maratona durata oltre dieci ore. Nei primi due singolari, il forlivese Christian Capacci ha battuto in rimonta il faentino Mattia Bandini 5-7 7-6 (11-9) 6-3, mentre ...

Tennis Next Gen in testa. Successo pieno a Palermo - tennis Next Gen in testa. Successo pieno a Palermo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Mikel Arteta, the early years: ‘He was already a coach at 12 years old’ - Mikel Arteta, the early years: ‘He was already a coach at 12 years old’ - Cuesta, then 10 years old, was regaled by tales of the boy’s majesty with a football to the extent he and his friends would climb to catch a glimpse of the action on the unusual green cement pitch. A ...

Tennis. Sporting Club. Montecatini. Tutti i risultati - tennis. Sporting club. Montecatini. Tutti i risultati - Lo Sporting club Montecatini registra una vittoria e una sconfitta per la squadra maschile di B1, e un pareggio e un successo per quella femminile di B2 dopo le prime due giornate di campionato. Masch ...