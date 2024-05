Basket serie c Sbf ancora al tappeto Serie D ad un passo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) InC,niente da fare per la Scuola, praticamente certa della retrocessione in Divisione Regionale 1. La matematicanon condanna la truppa di coach Campi, ma la netta sconfitta interna (68-86) per mano della Sg Fortitudo ha messo in sostanza la parola fine alle ultime speranze di rimonta: la Sbf, con tre gare da disputare tutte in trasferta, è infatti a quattro punti dal penultimo posto che significherebbe playout, ma il trend è negativo ed un ulteriore ko nel prossimo turno (con relativo successo di Casalecchio) certificherebbe la retrocessione diretta. Una stagione nata sotto i miglior auspici, si è poi ben presto trasformata in un incubo vero e proprio: il gruppo non si è mai cementato e le vittorie durante tutto l’arco del campionato si possono contare sulle dita di una ...