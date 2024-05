Il Grifone pensa ai playoff Sguardo già al futuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo la deludente prestazione di Montevarchi, il Grosseto ha ripreso la preparazione in vista della semifinaleche domenica, inizio alle 17.30, vedrà allo stadio "Zecchini" la squadra del Livorno per un derby tra deluse. Mister Malotti dovrà fare a meno di Guido Davì che è stato squalificato per una giornata dopo l’espulsione per "un intervento falloso – si legge nella motivazione – che negava alla squadra avversaria l’evidente opportunità di segnare una rete". Grosseto e Livorno, dunque, si affronteranno un’altra voltama questa volta in una gara secca. Il match, infatti, avrà la formula dell’eliminazione diretta: in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari verranno effettuati i tempi supplementari. Se il pareggio dovesse persistere anche al 120’, sarà il Grosseto ad avanzare alla finale in virtù del miglior piazzamento in classifica. Non ...