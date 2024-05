Alessia Pifferi - la diagnosi da ragazza | disturbo della personalità

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La difesa di, imputata per aver abbandonato la figlia Diana per diversi giorni, poi morta di stenti a 18 mesi, ha depositato una serie di documenti scolastici. Questi dimostrano laborderlinedonna già in tenera età, insieme a gravi deficit cognitivi. I documenti sono stati acquisiti agli atti, ma la Corte ha deciso di non integrarli alla valutazione peritale.Cosa emerge dal loro contenuto.Leggi anche: Il pm chiede l’ergastolo per: “Voleva fare l’attrice e sentiva il bisogno di sbarazzarsi di Diana” “Piange continuamente e ha problemi di apprendimento”, nata il 24 agosto del 1985, aveva solo 6 anni e frequentava le elementari quando mostra problemi di inserimento e di ...

Alessia Pifferi accusa la polizia di averla intimidita "per farmi dire a tutti i costi qualcosa che non era". Il video in aula

Cosa raccontano di Alessia Pifferi i documenti scolastici prodotti dalla sua avvocata - Cosa raccontano di alessia pifferi i documenti scolastici prodotti dalla sua avvocata - La difesa di alessia pifferi, a processo per la morte della figlia di 18 mesi, ha depositato una serie di documenti scolastici relativi alla sua situazione ...

Alessia Pifferi, a La Vita in diretta gli audio inediti: «Diana mangia come un bolide» - alessia pifferi, a La Vita in diretta gli audio inediti: «Diana mangia come un bolide» - Diana, la bambina di alessia pifferi, lasciata sola per 6 giorni e morta di stenti mangiava “come un bolide”. A dirlo è la stessa pifferi in alcuni audio inediti trasmessi oggi nel corso de La vita in ...

Alessia Pifferi, l’orribile dettaglio sulle videochiamate mentre lasciava morire la figlia - alessia pifferi, l’orribile dettaglio sulle videochiamate mentre lasciava morire la figlia - Nuovi dettagli sul caso alessia pifferi, la donna che ha lasciato morire di stenti la figlia Diana. Il commento dell'avvocato.