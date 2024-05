Borsa | Asia in rosso con i tecnologici - Europa attesa cauta

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Borse die Pacifico incon gli investitori alla ricerca di prove concrete del consolidamento degli utili dopo le trimestrali di diverse società. A guidare i ribassi è Tokyo (-1,63%) con Nintendo in affanno su prospettive deboli. Ad appesantire il mercato le vendite sul settore della tecnologia, con gli investitori che guardano alle prossime mosse della Fed dopo i più recenti dati dal mercato del lavoro negli Stati Uniti. Calo anche per Hong Kong (-0,8%) e per le Piazze cinesi (Shanghai -0,46%, Shenzhen -1%). Tiene invece Seul (+0,39%) . Attesi cauti i listini europei mentre i future su Wall Street sono negativi. Tra i macro è già emersa la debolezza della produzione industriale tedesca a marzo, e l'è alle vendite al dettaglio in Italia.

I cavi sottomarini per le telecomunicazioni nel Mar Rosso sono stati danneggiati al punto da costringere i fornitori di rete telefonica e Internet a reindirizzare il 25 per cento del traffico tra Asia , Europa e Medio Oriente. Secondo la società di ...

Nuova settimana e nuovo torneo per i Golf isti del DP World Tour , che fanno tappa in Cina per il Volvo China Open che decreta la conclusione del l’Asian Swing . Un evento che torna in calendario dopo cinque anni (le scorie del Covid-19, solo adesso in ...

Allerta rosso nel Rio Grande do Sul, in arrivo nuovi temporali - Allerta rosso nel Rio Grande do Sul, in arrivo nuovi temporali - Dopo alcune ore di tregua dalla pioggia, scatta un nuovo allerta rossa nel Rio Grande do Sul, lo Stato del Brasile meridionale dove il maltempo finora ha provocato 85 morti e 134 dispersi.

Tre arresti eccellenti con accuse di tangenti nel porto di Genova - Tre arresti eccellenti con accuse di tangenti nel porto di Genova - La mattina del 7 maggio 2024 la Procura di Genova ha disposto l’arresto del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dell’ex presidente dell’Autorità portuale, Paolo Emilio Signorini, e dell’i ...