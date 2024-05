Covid - Astrazeneca ritira il vaccino in tutto il mondo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) – Ilcontro ildel gigante farmaceuticoè statoto inildopo che l'azienda ha riconosciuto per la prima volta che Vaxzevria può causare trombosi come raro effetto collaterale e pericoloso. E' quanto riporta il quotidiano britannico 'The Telegraph'. L'azienda ha annunciato che ilè statoto dal

Roma, 8 maggio 2024 – vaccino AstraZeneca ritira to in tutto il mondo , l’azienda ha iniziato a richiamare tutti i lotti dei prodotti anti Covid -19 a causa di una “eccedenza di vaccini aggiornati disponibili” che prendono di mira nuove varianti del ...

