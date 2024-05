Pattinaggio corsa Nuovarinascita - a Imola 13 medaglie

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Settimana ricca di soddisfazioni quella vissuta dalla, confermatasi anche su strada la prima società in Emilia Romagna del. Il team ravennate ha raccolto i primi successi domenica 28 aprile a(foto) vincendo 13. Oro per Benedetta Rossini (categoria Senior), Alice Tramontani, Bianca Delle Monache (Ragazze), Cristiano Rossini, Diego Cangiano (Ragazzi), Filippo Veggetti (Ragazzi 12), Antonio D’Angelo (Esordienti M), Sofia Savini (Esordienti F) e Greta Baldas (Esordienti F). Bravissimi anche Andrea Bartolucci (Master), Sara Piredda (Allievi), Andrea Barducci (Ragazzi), Sara Basetti (Esordienti) e Mia Giachi (Esordienti F). Il Primo Maggio la società era impegnata nella 65esima edizione del 1° Maggio, Trofeo Internazionale del Lavoro Città di Ferrara. Antonio ...

Ex campionessa del mondo di pattinaggio , oggi fisioterapista dell’età evolutiva , Marisa Canafoglia aiuta i bambini a «scivolare» sui disturbi dello spettro autistico , correndo sui pattini in linea. Ecco la sua storia

Doppio impegno per gli atleti piace ...

Pattinaggio, CPGA L’Aquila in evidenza al Trofeo Vesmaco - pattinaggio, CPGA L’Aquila in evidenza al Trofeo Vesmaco - L’AQUILA – Da Venerdì 3 a domenica 5 maggio si è svolto il Trofeo nazionale Vesmaco di pattinaggio velocità nella Città di Senigallia. Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano ha presentato 17 atleti ...