Travaglio a La7 | Destra ipocrita su Toti - dice di voler aspettare le sentenze definitive ma quando arrivan - candida comunque i condannati

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Arresto di Giovanni? È un terremoto giudiziario il fatto in sé, cioè il fatto che ci sia il presidente della Regione Liguria ai domiciliari, è un caso piuttosto raro persino per i bassi standard etici della politica italiana“. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco, rispondendo a una domanda della conduttrice Lilli Gruber sugli arresti domiciliari di Giovanni, accusato di corruzione. Gruber chiede al direttore del Fatto le ragioni per cui gli uomini di potere sono talvolta poco accorti dimostrando scarsa cautela. Erisponde: ” Le scarse precauzioni che sembra aver presodipendono anche dal fatto che ha vissuto per 30 anni all’ombra di Berlusconi. Leggo con stupore che oggi c’è qualcuno che lo rimpiange ...

Roma. Se gli Angelucci amano davvero Meloni devono comprarle il Fatto. Per i format ci pensa la Rai. Peter Gomez ha già venduto le sue “Confessioni” a Rai 3, Luca Sommi è corteggiato più di Bonolis... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per ...

La Rai è un Travaglio. La staffetta Fatto-M5s per sostituire Repubblica e Pd - La Rai è un travaglio. La staffetta fatto-M5s per sostituire Repubblica e Pd - Format televisivi da vendere, intese politiche. La Rai di Meloni chiede aiuto ed è pronta ad acquistare i programmi prodotti dalla società del quotidiano. Tra i volti, Gomez, Sommi e Lucarelli ...

Un Loft in Rai per il Fatto quotidiano - Un Loft in Rai per il fatto quotidiano - Seif ha i conti in rosso (-2,08 milioni nel 2023) e secondo la società di revisione c'è "incertezza significativa sulla continuità aziendale”. Il Piano industriale punta sulla vendita dei format di Lo ...

Da Vannacci a Scurati-Rai: in Italia non si discute più su nulla Si preferisce scomunicare tutti, spesso usando le fake news - Da Vannacci a Scurati-Rai: in Italia non si discute più su nulla Si preferisce scomunicare tutti, spesso usando le fake news - Un sintomo di quanto il dibattito politico sia caratterizzato da un livello assai basso (pieno zeppo di fake news, riconducibili a un furoreggiante zelo ideologico che ignora o manipola qualsiasi dato ...