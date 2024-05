ATP Roma - quale partita vedere su RAI2 oggi | programma 8 maggi - orar -o, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Gli Internazionali d’Italia 2024 di tennis vedranno scattare domani, mercoledì 8o, il tabellone maschile, ed un match sarà visibile in chiaro: la RAI, infatti, per il 2024 ed il 2025 ha acquisito i diritti per trasmettere in diretta tv in chiaro ed ingratuito un match al giorno del torneo di singolare maschile fino alla finale compresa, e la finale del torneo di singolare femminile o, in alternativa. la finale del torneo di doppio maschile o femminile. LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-EVANS DALLE 19.00 La scelta, per la giornata di domani, è ricaduta sul match che alle ore 19.00 aprirà la sessione serale sul Centrale, tra la wild card italiana Fabio Fognini ed il britannico Daniel Evans: l’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, in direttasu Rai Play, Sky Go, Now e ...