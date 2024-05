Gaza - Usa ferma consegna bombe a Israele per timori su Rafah

(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno sospeso la spedizione dia causa delle preoccupazioni sul loro potenziale utilizzo nell'annunciata operazione di terra a. Lo riporta oggi il Times of Israel citando un funzionario dell'amministrazione Biden. La spedizione, trattenuta la settimana scorsa, comprende 1.800da 910 chili e 1.700da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

