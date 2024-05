Recanatese-Vis | l’arbitro Fischia Crezzini di Siena Ha il rigore facile

(Di mercoledì 8 maggio 2024)-Vis Pesaro di domenica prossima, andata della doppia sfida playout, sarà diretta da Valeriodi(assistenti Regattieri di Finale Emilia e Pressato di Latina, quarto uomo Zanotti di Rimini).è un arbitro esperto (4° anno in C) e ha diretto 4 volte i biancorossi: Vis-Cesena 1-2 della scorsa stagione, Vis-Entella 2-1 di quella precedente, Vis-Legnago 2-2 e Gubbio-Vis 1-1 del 2020-21. Due i precedenti con i leopardiani:-Cesena 1-2 in questa stagione e-Olbia 2-3 nella scorsa stagione. E’ un arbitro dal: 35 concessi su 82 gare dirette nelle 4 stagioni; 28 in totale i cartellini rossi (ben 4 in Fermana-Pescara 1-3 dell’ultimo turno), 411 ammonizioni (5 a gara di media).

