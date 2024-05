Crisi climatica - nuovo record negativo | mai così alta la temperatura media globale come nell’ultimo anno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Quello appena trascorso è stato il mese di aprile più caldo mai registrato e negli ultimi 12 mesi laha fatto toccare un. Gli ultimi dati resi noti dal servizio medio dell’Ue, Copernicus, femergere tutti gli effetti concreti della. Per quanto riguarda il dato dell’ultimo, la rilevazione prende in considerazione il periodo che va dal maggio del 2023 ad aprile del 2024: laè stata la piùmai registrata, di 0,73 gradi sopra ladel trentennio 1991-2020 e di 1,61 gradi superiore alladell’epoca pre-industriale ...

