Antonio Pio Pascuccio - arbitro in serie A femminile | esulta Grottaminarda

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua l’impegno nella massimadi Calciodel giovanegrottesePio: grande orgoglio per tutta la comunità. Domenica scorsa era sul campo “Tre Fontane”, per Roma – Inter, sua terza partita dicome IV ufficiale. 28 anni, Laurea in Scienze motorie, insegnate di educazione fisica a Roma,Pio ha iniziato da bambino come centrocampista della Scuola Calcio Azzurra, distinguendosi sempre per lealtà, educazione e fair play, dentro e fuori il campo. A 15 anni entra a far parte dell’Associazione Italiana Arbitri, nel 2014 viene convocato nel Centro Tecnico Federale di Coverciano per un importante progetto UEFA; nel novembre del 2021, a Parigi, partecipa al Torneo ...