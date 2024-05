Moto - Crono Climber 2024 Frigo Babbi - che doppietta in Umbria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Buona la prima per il centauro ravennate Vitas, nel trofeo. Dopo aver vinto anche nel ’23, il pilota di Ravenna inizia al meglio dei modi anche in questa stagione, risultando subito in testa dopo la prima tappa, corsa lo scorso weekend in, lungo il tragitto Deruta-Castelleone., reduce dalla tappa del campionato austriaco di velocità in salita nel Landshaag, torna così alle gare di regolarità in salita e lo fa nel miglior modo possibile: nelle due prove di sabato sale sempre sul podio, ottenendo un 2º e un 3º posto in sella alla sua Suzuki GSX R 1000 R. Ma è nelle due gare di domenica che Vitassi supera, vincendole entrambe, volando in testa alla classifica ...