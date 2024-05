Guarda che Giana e Atalanta Primo ostacolo superato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 8 maggio 2024) CARAVAGGIO (Bergamo) Ilturno dei play off di serie C non riserva sorprese nelle tre partite del girone A che promuovonoUnder 23,e Legnago. Guadagnano infatti la qualificazione le tre squadre impegnate in casa che, pur potendo contare sul pareggio, si concedono una vittoria di buon auspicio in vista della prosieguo degli spareggi-promozione. La sfida che ha riservato maggiori colpi di scena è quella di Caravaggio, dove il Trento parte a razzo e sorprende i giovani nerazzurri dopo soli 6’ con Spalluto. Gli atalantini, però, non si perdono d’animo e prima dell’intervallo ribaltano la situazione con le reti di Cissé e Bonfanti messe poi in cassaforte dal tris di Jimenez nel finale. A livello di gioco l’incontro più aperto può essere considerato quello tra Legnago e Lumezzane. In terra veronese, infatti, le due ...