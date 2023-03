Brasile | Bolsonaro sta rientrando dagli Usa

(Di giovedì 30 marzo 2023) Brasilia, 30 mar. (Adnkronos) – L’ex presidente brasiliano Jairstain, dopo aver trascorso mesi negli Stati Uniti. Il politico di estrema destra torna per la prima volta da quando i suoi sostenitori hanno preso d’assalto la Corte Suprema, il Congresso e il palazzo presidenziale a gennaio.Gli attacchi ai palazzi istituzionali erano arrivati dopo settimane di proteste che rivendicavano la frode nella sua sconfitta contro il presidente a Luiz Inácio Lula da Silva.Parlando in un aeroporto della Florida prima di imbarcarsi su un volo,ha detto che non avrebbe guidato l’opposizione a Lula. Ma in un’intervista alla Cnn, ha affermato che avrebbe aiutato il suo Partito Liberale come “persona con esperienza” e che intende viaggiare attraverso ilper fare campagna ...

Bolsonaro torna in Brasile, fra tensione e misure di sicurezza Sky Tg24

