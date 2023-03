Basi, difese missilistiche e nuovi mezzi: cosa chiedono le forze Usa del Pacifico a Biden (Di giovedì 30 marzo 2023) Se la massima priorità nella politica estera degli Usa coincide con il contenimento della Cina nell’Indo-Pacifico, allora Washington dovrà dirottare gran parte dei suoi investimenti per realizzare questo obiettivo. Riorganizzando le proprie forze militari dislocate nella regione, ma anche finanziando nuovi progetti e, soprattutto, ascoltando le richieste dello Us Indo-Pacific Command (Usindopacom). Già, perché il InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 30 marzo 2023) Se la massima priorità nella politica estera degli Usa coincide con il contenimento della Cina nell’Indo-, allora Washington dovrà dirottare gran parte dei suoi investimenti per realizzare questo obiettivo. Riorganizzando le propriemilitari dislocate nella regione, ma anche finanziandoprogetti e, soprattutto, ascoltando le richieste dello Us Indo-Pacific Command (Usindopacom). Già, perché il InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... T_90_M : @ilkov_ @EnricoBaima @pwk @rafikmekkaoui Sarei d'accordo, se non fosse che i russi non hanno basi militari nei terr… - sa_ambro : RT @KarlOne71: @pmenti In un sistema dove non c'è la separazione delle carriere, vi è totale contiguità tra i GIP e PM, raramente il primo… - KarlOne71 : @pmenti In un sistema dove non c'è la separazione delle carriere, vi è totale contiguità tra i GIP e PM, raramente… -