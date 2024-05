Export e Agricoltura | nel 2023 un record di oltre 60 miliardi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’agroalimentare è, ad oggi, il primo settore dell’economia italiana per numero di occupati, valore della produzione e valore aggiunto. L’intera filiera genera un fatturato di 523di euro, coinvolge 1 milione e 200mila imprese e dà lavoro a 3 milioni e 600mila occupati1. Nel, l’agricolo ha segnato unstorico, superando i 64di euro e registrando una crescita significativa del 6% rispetto all’anno precedente2. Il principale mercato di destinazione per le esportazioni agroalimentari italiane è l’Unione Europea, che assorbe circa il 2/3 del totale esportato. Tra i principali partner commerciali, si annoverano Germania e Francia, insieme agli Stati Uniti, che insieme rappresentano più del 37% dei flussi complessivi. In controtendenza, le spedizioni verso Giappone, ...