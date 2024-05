Cruz | Bologna - con la Champions Motta e tutti devono restar - a an -i, servono un paio di rinforzi

Julio Cruz: "In questo Bologna devono restare tutti, anzi servono 2 o 3 rinforzi" - Julio cruz: "In questo bologna devono restare tutti, anzi servono 2 o 3 rinforzi" - Per quello vorrei che il bologna di oggi ce la facesse: per vendetta, per rivincita. Perché se lo merita. E poi dovrebbe tenere tutti, per la gioia di potersi giocare qualcosa di grande con un gruppo ...

