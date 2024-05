Scusi - posso fare una foto al suo cane?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Navid Tarazi è uno studente iraniano che vive a Torino, creatore della pagina @doggodaiily (con oltre un milione di follower) su cui pubblica gli scatti ai quadrupedi che incontra per strada. Con voce gentile, un leggero accento straniero e senza mai apparire nei video, si avvicina a chi passeggia per le vie di Torino in compagnia del suo quattrozampe e chiede: «». È Navid Tarazi, studente iraniano, che ha creato la pagina social @doggodaiily, una tra le più seguite, che in poco tempo ha raggiunto il milione di follower su Instagram. «Il successo è stato una sorpresa. Ho iniziato un anno e mezzo fa, era un modo per ambientarmi in una città dove non conoscevo quasi nessuno. Non parlavo quasi l’italiano, mi ero studiato a memoria le frasi di presentazione. Non avrei mai pensato che sarei stato riconosciuto e addirittura cercato per i video». Venticinque anni, studia Ingegneria ambientale ...