Roma | uomo trovato morto in piazzale Gregorio VII

(Di mercoledì 8 maggio 2024) CRONACA DI(Nova) – Il corpo di un ragazzo e’ statosenza vita, questa mattina sotto il ponte della Ferrovia Vaticana inVII a. Il fatto e’ avvenuto alle 5:30 di questa mattina e sul posto sono accorsi gli agenti della polizia die gli agenti della polizia locale diCapitale diCapitale per le chiusure del traffico inVII. Si ipotizza il suicidio ma le indagini sono in corso anche per il riconoscimento della salma.

Dramma nel pomeriggio di ieri a Roma . Un uomo è stato ri trovato senza vita nel quartiere Ostiense: a dare l’allarme alcuni passanti che lo hanno notato a terra privo di conoscenza. Per lui purtroppo, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da ...

Pubblicato il 7 Maggio, 2024 Un ladro di 19 anni è stato arrestato dopo essere entrato in un appartamento a Roma per rubare ed essersi addormenta to sul luogo del crimine. E’ successo n via Ludovico Muratori, nel quartiere Celio. Il ...

Fiumicino, 7 maggio 2024 – Una tragedia è quella che si è consumata a Fiumicino nella mattinata di oggi: un giovane è stato trovato impiccato al cavalcavia in fondo a via Giulio Romano , in zona Parco Leonardo . Secondo una prima ricostruzione si ...

Sanità Lazio, Rocca: abbiamo trovato oltre 22 miliardi di debiti - Sanità Lazio, Rocca: abbiamo trovato oltre 22 miliardi di debiti - roma, 8 mag. (askanews) – “Quando ci siamo insediati ci siamo trovati di fronte a un panorama finanziario devastante: oltre 22 miliardi di euro di debiti, un fardello che ogni anno sottrae dalle casse ...

