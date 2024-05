Benevento - esumazioni ed estumulazioni | operazioni prorogate al 31 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Il Comune dirende noto che con ordinanza sindacale lediedordinarie e straordinarie all'interno del cimitero comunale sono stateal giorno 31. A riguardo i cittadini interessati dovranno prendere contatto con l'ufficio della U.O. Servizi Cimiteriali, sito in Via Del Pomerio – Pal. Ex Impregilo, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni. Per le salme i cui atti di concessione sono giunti a scadenza, in mancanza di indicazioni da parte degli eredi, si procederà d'ufficio all'esecuzione delle suddettecimiteriali.