Baby Gang ha iniziato lo sciopero della fame in carcere | Contro la censura che lo sta colpendo nel modo più subdolo e violento

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Mentre il suo ultimo album “L’Angelo del Male” è entrato direttamente alla numero 1classifica Fimi/Gfk con oltre 32 milioni di streaming con tutti i singoli dell’album sono entrati nella top 100classifica,inizia loin. Il 22enne è tornato in galera a fine aprile, dopo che si trovava ai domiciliari con il braccialetto elettronico da gennaio e con condanne in primo grado a 4 anni e 10 mesi per una rapina e a 5 anni e 2 mesi per una sparatoria nell’estate 2022 in una zonamovida milanese. “Ascoltare la radio è uno dei pochi sollievi nella giornata di un carcerato – si legge sul profilo Instagram del 22enne, curato dal suo entourage -.ci ha fatto sapere che ...

