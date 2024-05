L’idea che Donald Trump possa finire in galera è diventata all’improvviso concreta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) . Si comincia addirittura a discutere su quale prigione potrebbe ospitare il candidato repubblicano alla Casa Bianca. Le domande si accavallano. Soprattutto: se fosse condannato, potrebbe fare campagna elettorale dal carcere? Potrebbe essere eletto e poi liberato in caso gli americani lo scegliessero come presidente il prossimo 5 novembre? Il giudice di Manhattan Juan Merchan ha dichiaratoin “oltraggio alla corte” per la decima volta in pochi giorni per aver criticato la giuria (“per lo più tutta democratica” dice il tycoon) via social o con interviste ai media, per cui ha aumentato la multa totale per oltraggio alla corte a 10.000 dollari e ha avvertito che ulteriori violazioni potrebbero portare l’ex Commander in Chief in. “L’ultima cosa” che il giudice ha detto di voler fare, ponendo però le basi per l’ennesimo drammatico capitolo ...