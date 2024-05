Blitz antidroga della Finanza a scuola | nei guai 19enne pontino

Lavoratori in nero: blitz in una pasticceria di Alba e due chalet di Giulianova - Lavoratori in nero: blitz in una pasticceria di Alba e due chalet di Giulianova - Controlli della finanza nel periodo del 1° maggio: sei imprese nei guai. A Notaresco un bar pubblicizza sagra sui social: le fiamme gialle trovano tre ragazze irregolari TERAMO – Controlli durante i ...

Blitz con 150 agenti al “ferro di cavallo” di Tor Bella Monaca, piazza di spaccio più grande d’Europa - blitz con 150 agenti al “ferro di cavallo” di Tor Bella Monaca, piazza di spaccio più grande d’Europa - Iniziata alle 7 di questa mattina, mercoledì 8 maggio, l'operazione di bonifica della piazza di spaccio a Torre Maura ...

Maxi sequestro di banconote false a Napoli: 48 milioni in una stamperia clandestina - Maxi sequestro di banconote false a Napoli: 48 milioni in una stamperia clandestina - In un’operazione della Guardia di finanza a Napoli, è stata scoperta una stamperia clandestina impegnata nella produzione di banconote false. Questa operazione ha coinvolto l’arresto di sette persone, ...