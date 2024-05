L’ironia di Fiorello su Mentana | Vuole superare Gruber per arrivare al Nove

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nuova puntata nel morning show “Viva Rai2!”, dove non sono mancate battute e ironia., in particolare, ha punzecchiato Enrico: “sforare così tanto dal’8 e mezzo (e Lilli) eal”. Oggi, mercoledì 8 maggio, nella terzultima puntata di ‘VivaRai2!’, Biggio, Casciari e tutto il cast hanno dato il buongiorno a tutta Italia con la consueta dose di buonumore. Ospite Orietta Berti, la “popstar più grande d’Italia”, così definita da, che ha cantato con lei, regalando al pubblico il singolo ‘Una Vespa in Due‘, brano dell’estate presentato in anteprima proprio al mattino show e presto disponibile su tutte le piattaforme.Leggi anche: Sciopero Rai, la stoccata di ...