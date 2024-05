Mattarella in visita all’Onu | La pace e lo sviluppo vanno di pari passo

(Di mercoledì 8 maggio 2024)in, New York, porta un messaggio die di rispetto verso tutte le culture e le religioni. Nell’arena internazionale, dove le tensioni politiche e i conflitti spesso dominano i titoli, il presidente della Repubblica italiana, Sergio, ha portato avanti un messaggio incisivo e cruciale all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nel suo discorso durante la Conferenza di alto livello su, Giustizia e Inclusione Sociale per loSostenibile,ha enfatizzato un concetto fondamentale: non può essercisenza, e viceversa. Agenda 2030 “hanno destini incrociati. Non può esservi l’uno, senza ...

Tensione tra la Nato e la Russia per un missile da crociera di Mosca che ha violato lo spazio aereo polacco. Nuovo massiccio attacco russo sull’Ucraina con 14 bombardieri, raid anche su Kiev, che annuncia di aver colpito due navi russe a ...

L'impegno necessario. Negoziare senza calcoli né timidezze - ... l'agenzia Onu per i rifugiati cui molti Paesi, compresa l'Italia,...hanno ricordato con una accorata lettera rivolta direttamente all'... Tuttavia, la visita nel Vecchio Continente di Xi Jinping non ha ...

Mattarella all'Onu: "Putin ha riportato la guerra in Europa" - Ha usato toni giustamente duri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, a New York, dove ha concluso ieri la sua visita ufficiale ...