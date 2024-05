Astrazeneca ha iniziato il ritiro del vaccino anti Covid-19 in tutto il mondo

(Di mercoledì 8 maggio 2024)haila livello mondiale del propriocontro il-19. La scelta è stata motivata con l’eccedenza di vaccini aggiornati disponibili: la notizia è stata riportata dal quotidiano britannico The Guardian. L’annuncio dell’azienda britannico-svedese segue la decisione presa precedentemente relativa al– volontario – dell’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione Europea, ovvero l’approvazione alla commercializzazione di un medicinale negli Stati membri. L’avviso dell’Agenzia europea per i medicinaliNella giornata di ieri, martedì 7 maggio, l’Agenzia europea per i medicinali ha emesso un avviso secondo cui ilnon è più autorizzato all’uso. Dunque,ha affermato che la decisione è ...

